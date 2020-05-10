В Минздраве РФ сообщили о снижении числа умерших по сравнению с 2019 годом
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Число умерших в России из расчета на 1 тысячу населения снизилось за январь-март 2020 года на 3,8% — на 12 866 человек — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.
Так, число умерших в расчете на 1 тысячу населения снизилось с 13,1‰ в январе-марте 2019 года до 12,6‰ в январе-марте 2020 года, рассказали в ведомстве.
При этом в марте 2020 года зафиксирован рост данного показателя по сравнению с мартом 2019 года на 0,5%, или 827 человек.
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