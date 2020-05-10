Шеф-повар рассказал о меню на кремлевских приемах
Бывший гендиректор Комбината питания «Кремлевский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров рассказал, что меню на приемах от имени президента очень традиционное, консервативное, но в современном смысле, передает РИА «Новости».
«Никаких запрещенных продуктов нет», — утверждает Бухаров.
Он обратил внимание на то, что было бы странно подавать мясо бизона, жирафа или крокодила, несмотря на то, что в России есть и крокодильи, и страусиные фермы.
«Это такая высокая кухня — большая тарелка, маленькая порция», — рассказал шеф-повар.
По словам Бухарова, обсуждение блюд происходит совместно: протокол президента обсуждает с Комбинатом питания или с привлеченным рестораном блюда и их подачу.
Если в числе гостей ожидаются мусульмане или иудеи, в блюдах не используется свинина.
При этом алкоголь на кремлевском столе только российского производства, отметил шеф-повар.
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