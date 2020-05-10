В Испании зафиксирована минимальная смертность от коронавируса с 18 марта

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В Испании за сутки умерли по меньшей мере 143 человека из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

Уточняется, что это самый низкий показатель смертности с 18 марта.

Самое большое число летальных исходов было зарегистрировано Испании 1 апреля – тогда скончались 950 человек.

Всего от коронавируса в стране умерли 26 621 пациент.

Число выявленных случаев за минувшие сутки выросло на 612, общее число заболевших достигло 224 390.

Всего вылечились 136 166 человек, этот показатель за день вырос на 2 214.

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