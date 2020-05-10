Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России

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Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.

По словам микробиолога, введение обязательного ношения масок и перчаток в некоторых регионах страны положительно скажется на динамике распространения коронавируса.

Снижению заболеваемости будет способствовать также надвигающаяся летняя погода, утверждает Зуев.

«Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке», — заявил ученый.

По состоянию на утро 10 мая общее число заражений в стране составило 209 688.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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