Названы возможные сроки снижения заболеваемости коронавирусом в России
Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев рассказал о возможных сроках снижения эпидемии COVID-19 в России, передает НСН.
По словам микробиолога, введение обязательного ношения масок и перчаток в некоторых регионах страны положительно скажется на динамике распространения коронавируса.
Снижению заболеваемости будет способствовать также надвигающаяся летняя погода, утверждает Зуев.
«Думаю, через месяц мы с вами будем в другой — в лучшем смысле — обстановке», — заявил ученый.
По состоянию на утро 10 мая общее число заражений в стране составило 209 688.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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