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Более 80% среди новых выявленных заболевших коронавирусом в Москве составляют люди младше 65 лет, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За последние сутки в Москве подтверждены 5 551 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Всего к настоящему моменту в столице зафиксировано 109 740 случаев заражения. Общее число вылечившихся составляет 13 790, умерших — 1 068.

По данным оперштаба, «40,3% среди новых заболевших — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,7% — от 46 до 65 лет, 11,3% — от 66 до 79 лет, еще 6,7% — старше 80 лет».

Отмечается, что 6% заболевших — дети.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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