Спасатели предупредили москвичей о сильном ветре
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Столичный главк МЧС предупредил о сильном ветре в Москве до вечера воскресенья. Об этом ведомство сообщило на странице в Twitter.
Так, по прогнозам синоптиков с 11.30 до 19.00 10 мая в Москве ожидается усиление северо-западного ветра с порывали 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
Автомобилистам стоит парковать транспорт вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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