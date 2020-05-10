В удмуртском Пугачеве локализовали пожар на территории бывшего арсенала
Пожарные локализовали возгорание на территории бывшей воинской части в удмуртском селе Пугачево, где взрывались снаряды и была эвакуирована часть населения. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на правительство республики.
«По состоянию на 9.00 (8.00 мск) в селе Пугачево Малопургинского района возгорание локализовано, открытых очагов горения нет», — рассказали местные власти.
Там уточнили, что на месте возгорания в настоящее время работает один вертолет, ведется проливка термических очагов, совершено 11 водосбросов.
Ориентировочно, в 13.00 (12.00 мск) оперативный штаб будет принимать решение о допуске людей в квартиры, добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии произошло возгорание сухой травы на площади 4 га, зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов. По данным главы республики, в зоне риска находятся около 1,4 тысячи человек. К тушению пожара была привлечена авиация.
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