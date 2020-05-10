В Москве коронавирус выявили у 5 551 человека за минувшие сутки
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В Москве выявлено наибольшее число заразившихся коронавирусом по сравнению с другими регионами. Об этом сообщает московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Так, в столице было зафиксировано 5 551 случай заражения.
Кроме того, за прошедшие сутки выздоровело 1 011 человек, умерли 58.
Всего в Москве коронавирус выявлен у 109 740 пациентов. Общее число вылечившихся составляет 13 790, умерших – 1 068.
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