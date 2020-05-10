Россиянам напомнили еще об одних длинных выходных в этом году

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Россиян ждут еще одни длинные выходные в этом году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трехдневные выходные будут связаны с празднованием Дня России.

День России отмечается 12 июня и является праздничным нерабочем днем, согласно Трудовому кодексу. В этом году этот день выпадает на пятницу.

Еще один выходной будет 4 ноября — День народного единства. В 2020 году он приходится на среду и делит рабочую неделю на два отрезка – со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.