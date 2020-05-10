В Москве за сутки от коронавируса вылечились более тысячи пациентов
За последние сутки в столице от коронавируса вылечились свыше тысячи пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
«Еще 1 011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки», — сообщила она.
Таким образом, число выздоровевших в столице достигло 13 790 человек.
По последним данным, в России выявлено 198 676 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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