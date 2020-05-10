В Москве за сутки от коронавируса вылечились более тысячи пациентов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/13068025/RIAN_6206457.HR-pic905-895x505-82318.jpg">

За последние сутки в столице от коронавируса вылечились свыше тысячи пациентов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Еще 1 011 пациентов вылечились от коронавируса в Москве за сутки», — сообщила она.

Таким образом, число выздоровевших в столице достигло 13 790 человек.

По последним данным, в России выявлено 198 676 случаев заражения новым коронавирусом. 31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число человек

— В Москве от коронавируса погибли еще 58 пациентов

— Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах