В Тамбовской области COVID-19 выявили у младенца
В Тамбовской области за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 91 пациента, передает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию региона.
Там рассказали, что среди заболевших оказалась трехдневная девочка.
Всего в числе заболевших 10 детей: девятимесячная и трехдневная девочки, а также мальчики — 8 месяцев, 2 года, 4, 8, 9, 11, 13, 17 лет.
Возраст взрослых заболевших составляет от 18 до 75 лет.
Таким образом, на сегодняшний день в Тамбовской области зарегистрировано 1 312 случаев заболевания COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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