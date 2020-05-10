На Украине коронавирус выявили у 15 232 человек
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На Украине коронавирус выявили у 15 232 человек. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Систему мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
За прошедшие сутки вирус был зафиксирован у 522 человек, 15 человек скончались, выздоровел 151 человек.
Общее число летальных исходов составило 391, всего в стране вылечились 3 060 пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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