Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости коронавирусом
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал снижение заболеваемости коронавирусом хорошим признаком. Об этом сообщает НСН.
По его словам, все крупные очаги коронавируса, которые образовались в мире, взяты под контроль или страны на данный момент занимаются купированием заболевания.
«Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — добавил Онищенко.
При этом он отметил, что радоваться пока рано и нужно продолжать работать, особенно в Москве, где самая неблагополучная ситуация с коронавирусом по стране.
Первый зампред выразил мнение, что все будет хорошо в России, если граждане не растеряют ответственность, которая сегодня от них требуется.
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