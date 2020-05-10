Онищенко назвал хорошим признаком снижение заболеваемости коронавирусом

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал снижение заболеваемости коронавирусом хорошим признаком. Об этом сообщает НСН.

По его словам, все крупные очаги коронавируса, которые образовались в мире, взяты под контроль или страны на данный момент занимаются купированием заболевания.

«Что касается России, давайте не будем качать избыточный оптимизм, но снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию», — добавил Онищенко.

При этом он отметил, что радоваться пока рано и нужно продолжать работать, особенно в Москве, где самая неблагополучная ситуация с коронавирусом по стране.

Первый зампред выразил мнение, что все будет хорошо в России, если граждане не растеряют ответственность, которая сегодня от них требуется.

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