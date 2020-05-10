МВД не зафиксировало рост домашнего насилия во время самоизоляции

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МВД России не зафиксировало рост случаев домашнего насилия в стране в период карантинных ограничений со стороны властей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра ведомства.

«Согласно статистическим данным, роста правонарушений, совершенных в семейно-бытовой сфере, не наблюдается», — сказали в МВД.

По информации министерства, по итогам первого квартала 2020 года домашнее насилие в России, напротив, сократилось на 13%, а удельный вес таких преступлений в общей массе правонарушений составил 1,4%.

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