МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Министерство внутренних дел России отказалось от предложения ужесточить ответственность за нанесение побоев, в том числе в случае домашнего насилия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра МВД РФ.
«Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — пояснили правоохранители.
Сотрудники МВД также пояснили, что ранее этот вопрос прорабатывался с Минюстом РФ. Предлагалось заменить наказание в виде штрафа на административный арест.
В настоящее время, согласно законодательству, за побои предусмотрен штраф от 5 до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ВОЗ сообщила о росте жалоб на домашнее насилие во время самоизоляции в Европе