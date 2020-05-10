МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

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Министерство внутренних дел России отказалось от предложения ужесточить ответственность за нанесение побоев, в том числе в случае домашнего насилия, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-центра МВД РФ.

«Такие изменения признаны нецелесообразными, поскольку усматривается несоразмерность административной ответственности и уголовной», — пояснили правоохранители.

Сотрудники МВД также пояснили, что ранее этот вопрос прорабатывался с Минюстом РФ. Предлагалось заменить наказание в виде штрафа на административный арест.

В настоящее время, согласно законодательству, за побои предусмотрен штраф от 5 до 30 тыс. рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

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