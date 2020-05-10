Сейсмологи зафиксировали землетрясение в 4,6 баллов в Казахстане

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Подземные толчки магнитудой в 4,6 баллов зафиксировали сейсмологи в Казахстане в районе границы с КНР, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным специалистов, эпицентр землетрясения находился в 271 км к северо-западу от китайского города Карамай.

Интенсивность толчков в центре движения плит доходила до 5,8 баллов по шкале MSK-64.

О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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