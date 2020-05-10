Синоптики обещают москвичам облачную погоду в воскресенье

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Небольшие дожди и облачность прогнозируют синоптики в Москве в воскресенье, 10 мая, сообщает Гидрометцентр.

По данным метеорологов, днем температура воздуха в российской столице составит от +16°C до +18°C. В Подмосковье возможны кратковременные дожди. Ветер будет северо-западный 5-10 м/c с возможными порывами до 11-16 м/c.

Ночью температура опустится до +6°C...+8°C. Осадков не ожидается. Ветер сохранится северо-западный 5-10 м/c

Атмосферное давление днем составит 741 мм ртутного столба, ночью – 742.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.