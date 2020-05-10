Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке, прошедших ВОВ
Американская актриса Мила Йовович поздравила всех ветеранов Второй мировой войны с Днем Победы и рассказала, что ее русские бабушка и дедушка сражались с нацистской Германией в составе Красной армии. Об этом она написала на странице в своем Instagram.
«Хочу всеx поздравить c большим праздником, Днем Победы! Восьмого и 9 мая соответственно знаменуют окончание Второй мировой войны для союзников и для русской армии», — написала Йовович.
В своем поздравлении о рассказала, что ее бабушка Татьяна Попова попала на фронт медсестрой, когда ей было 16 лет и дошла до Берлина.
Она написала, что ее дед по материнской линии Александр Логинов также сражался в Великой Отечественной войне.
По словам актрисы, когда ей приходится тяжело, она вспоминает «о том, через что прошла бабушка» и «больше ничего не кажется таким сложным».
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