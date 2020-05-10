В Канаде коронавирусом заразились более 67 тысяч человек

<img src="//img.gazeta.ru/files3/885/13075885/AP_20106767687669-pic905-895x505-74717.jpg">

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1 268 и достигло 67 702 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление минздрава страны.

По данным ведомства, темпы прироста заражения инфекцией в Канаде продолжают снижаться. Днем ранее медики выявили COVID-19 у 1 512 жителей страны.

По последним данным, от инфекции в Канаде скончались 4 693 пациентов, выздоровели более 31 тыс. заболевших.

Ранее премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что пик пандемии коронавируса должен пройти на территории страны в конце мая, а волна массовых заражений прекратится к концу лета.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Коронавирусом во всем мире заразились более 4 млн человек

— В Бразилии из-за коронавируса погибли более 10 тысяч человек