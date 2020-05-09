Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах

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Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков. Об этом сообщает РИА «Новости».

Использование средств индивидуальной защиты в перечисленных случаях предусмотрено указом мэра столицы, за отказ от соблюдения данного правила грозит административная ответственность в виде штрафа, напомнил Данчиков. При этом он добавил, что ношение масок за пределами транспорта, магазинов и рабочего места носит рекомендательный характер.

Начальник Главконтроля подчеркнул, что использование средств индивидуальной защиты рекомендовано для обеспечения собственной безопасности москвичей в условиях распространения коронавируса нового типа.

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