Авиацию привлекут к тушению пожара в Удмуртии
К тушению пожара на территории технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии привлекут авиацию, заявил глава региона Александр Бречалов. Об этом сообщает ТАСС.
В настоящее время речь идет о привлечении вертолетов, однако уже сформирована заявка на использование самолета Ил-76, отметил Бречалов. Он подчеркнул, что ситуация на данным момент «вполне серьезная».
Ранее сообщалось, что на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии произошло возгорание сухой травы, зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов. По данным главы республики, в зоне риска находятся около 1,4 тысячи человек.
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