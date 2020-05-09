Авиацию привлекут к тушению пожара в Удмуртии

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К тушению пожара на территории технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии привлекут авиацию, заявил глава региона Александр Бречалов. Об этом сообщает ТАСС.

В настоящее время речь идет о привлечении вертолетов, однако уже сформирована заявка на использование самолета Ил-76, отметил Бречалов. Он подчеркнул, что ситуация на данным момент «вполне серьезная».

Ранее сообщалось, что на технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии произошло возгорание сухой травы, зафиксированы одиночные взрывы боеприпасов. По данным главы республики, в зоне риска находятся около 1,4 тысячи человек.

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