Салют в честь Дня Победы прошел на Камчатке

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В Петропавловске-Камчатском в субботу прогремел праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишут «Известия».

Сообщается, что салют состоял из 30 залпов.

На Камчатке 9 мая были подняты государственные флаги и стяги расцвечивания на военных кораблях. Также в небо поднялись истребители и вертолеты.

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