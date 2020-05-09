Салют в честь Дня Победы прошел на Камчатке
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В Петропавловске-Камчатском в субботу прогремел праздничный салют в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишут «Известия».
Сообщается, что салют состоял из 30 залпов.
На Камчатке 9 мая были подняты государственные флаги и стяги расцвечивания на военных кораблях. Также в небо поднялись истребители и вертолеты.
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