Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за ветра
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В Москве и Московской области с утра воскресенья, 10 мая, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра.
В соответствии с прогностической картой Гидрометцентра, москвичей ожидает порывистый ветер. Предупреждение из-за ветра вводится с 10.00 до 21.00 мск 10 мая.
Желтый уровень свидетельствует о потенциальной опасности погодных условий.
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