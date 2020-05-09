Информация о «минировании» московских больниц оказалась ложной
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Анонимные сообщения о «минировании» около десяти московских больниц оказались ложными, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Информация об угрозах взрыва в больницах не подтвердилась», — сказал собеседник.
По информации источника, полицейские и кинологи проверили порядка десяти зданий, в том числе больницу в Коммунарке, где находятся заразившиеся коронавирусом.
Пациенты и врачи не были эвакуированы. Личность звонившего выясняется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
— Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово
— Неизвестные «заминировали» жилой дом в подмосковном Павловском Посаде