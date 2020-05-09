Информация о «минировании» московских больниц оказалась ложной

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Анонимные сообщения о «минировании» около десяти московских больниц оказались ложными, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Информация об угрозах взрыва в больницах не подтвердилась», — сказал собеседник.

По информации источника, полицейские и кинологи проверили порядка десяти зданий, в том числе больницу в Коммунарке, где находятся заразившиеся коронавирусом.

Пациенты и врачи не были эвакуированы. Личность звонившего выясняется.

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