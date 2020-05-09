Минздрав предупреждает о последствиях нарушения «масочного режима»

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Нарушение «масочного режима» может привести к ускорению распространения коронавируса нового типа, заявил заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России профессор Владимир Чуланов.

В результате отказа россиян от ношения масок в общественных местах может произойти нарастание заболеваемости и подъем новой волны эпидемии, предупредил Чуланов. Он подчеркнул, что в таком случае потребуется введение дополнительных ограничений.

Эксперт призвал россиян надевать маски при посещении любых общественных мест, где возможен близкий контакт с другими людьми. Он напомнил, что ношение маски болеющим человеком препятствует распространению заболевания, а здоровых маски защищают от заражения.

По последним данным, в России зафиксировано 198 676 случаев новой коронавирусной инфекции, из них 1 827 — с летальным исходом. Выздоровели 31 916 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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