В Москве за сутки от коронавируса вылечилось рекордное число человек

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В Москве от коронавируса за сутки выздоровели рекордные 2 520 человек, сообщает столичный оперштаб в Telegram.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек», — сказала заммэра Анастасия Ракова.

Она отметила, что всего в Москве вылечились 12 779 пациентов.

В столице коронавирусом заразились 104 тысячи, скончались 1 010 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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