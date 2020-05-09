Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке
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Неизвестные сообщили о «минировании» около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Порядка 10 больниц в Москве получили сообщение о минировании, в том числе 40-я больница в Коммунарке», — сказал источник.
Он отметил, что сообщения поступили по телефону. Пациенты и врачи не были эвакуированы. Сейчас устанавливается личность звонившего.
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