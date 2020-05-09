Медведев назвал День Победы самым главным праздником
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В своем поздравлении Медведев назвал 9 мая «самым главным, самым дорогим праздником». Он выразил благодарность ветеранам «за беспримерный подвиг в борьбе с фашистскими захватчиками».
При этом зампред Совбеза напомнил, что торжественные мероприятия в честь юбилея Победы в текущем году были не отменены, а перенесены на фоне пандемии коронавируса нового типа. Он заверил граждан страны, что празднование состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка.
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