Почти 3 млн человек поучаствуют в акции «Бессмертный полк онлайн»
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Почти 3 млн человек подали заявку на участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольгу Байбулову.
На момент прекращения приема заявок был зарегистрирован 2 837 681 участник акции, сообщила Байбулова.
Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» начнется 9 мая в Петропавловске-Камчатском в 11.00 мск и продлится на территории всей страны в течение нескольких дней.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин принял участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка»
— Трансляция «Бессмертного полка онлайн» началась на медиаэкранах Москвы