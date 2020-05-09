Почти 3 млн человек поучаствуют в акции «Бессмертный полк онлайн»

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Почти 3 млн человек подали заявку на участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Ольгу Байбулову.

На момент прекращения приема заявок был зарегистрирован 2 837 681 участник акции, сообщила Байбулова.

Всероссийская акция «Бессмертный полк онлайн» начнется 9 мая в Петропавловске-Камчатском в 11.00 мск и продлится на территории всей страны в течение нескольких дней.

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