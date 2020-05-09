Три жителя Ростовской области стали жертвами коронавируса
В Ростовской области жертвами нового типа коронавируса COVID-19 стали еще три человека. Об этом сообщает РИА «Новости».
Представитель правительства региона отметил, что все скончавшиеся имели сопутствующие заболевания и ранее получили положительный результат анализов на коронавирус.
Скончавшиеся были в возрасте от 64 до 69 лет.
Общее число летальных исходов в области за время пандемии составило 19 умерших. У еще 16 граждан состояние здоровья оценивается как тяжелое. Излечились от коронавирусной инфекции 338 жителей Ростовской области.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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