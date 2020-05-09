Свыше 27,4 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в Португалии

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В Португалии за сутки положительный результат анализов на новый тип коронавируса COVID-19 получили 138 человек. Об этом сообщает ТАСС.

Общее число выявленных случаев заболевания за время пандемии поднялось до 27 406 граждан.

Кроме того, жертвами коронавируса за сутки стали 12 пациентов. Общее число летальных исходов составило 1 126 умерших.

При этом в стране от коронавирусной инфекции излечились 2 499 граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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