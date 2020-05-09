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Президент России Владимир Путин принял участие в виртуальном шествии «Бессмертного полка» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в руках он держал портреты своих родителей. Об этом сообщает сайт «Kp.ru».

«Идем ли мы с вами в одном строю или остаемся дома — наши герои всегда с нами, в нашем сердце. А по брусчатке Красной площади мы еще пройдем», — сказал глава государства участникам акции.

Утром в субботу, 9 мая, президент возложил цветы к Вечному огню в честь Победы.

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