Депутаты Госдумы будут ходить на заседания палаты в масках и перчатках

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Депутаты Государственной думы отныне будут ходить на заседания палаты в масках и перчатках, такое решение принял Совет Думы. Об этом сообщает РИА «Новости».

Средствами индивидуальной защиты парламентариев должен обеспечивать аппарат Госдумы.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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