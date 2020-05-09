Депутаты Госдумы будут ходить на заседания палаты в масках и перчатках
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Депутаты Государственной думы отныне будут ходить на заседания палаты в масках и перчатках, такое решение принял Совет Думы. Об этом сообщает РИА «Новости».
Средствами индивидуальной защиты парламентариев должен обеспечивать аппарат Госдумы.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения COVID-19