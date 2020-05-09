СМИ: у одиннадцати сотрудников Секретной службы США выявлен COVID-19
У одиннадцати сотрудников Секретной службы США выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo News со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности страны.
Отмечается, что еще 23 работника уже вылечились, 60 находятся на самоизоляции.
При этом в документе не указано, какие именно сотрудники службы заражены и контактировали ли они с президентом или вице-президентом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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