СМИ: у одиннадцати сотрудников Секретной службы США выявлен COVID-19

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У одиннадцати сотрудников Секретной службы США выявили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает интернет-портал Yahoo News со ссылкой на документ министерства внутренней безопасности страны.

Отмечается, что еще 23 работника уже вылечились, 60 находятся на самоизоляции.

При этом в документе не указано, какие именно сотрудники службы заражены и контактировали ли они с президентом или вице-президентом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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