Россияне стали чаще читать на самоизоляции

Находящиеся на самоизоляции россияне стали чаще читать книги на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование онлайн-ретейлера Wildberries.

Так, исследование показало, что жители России стали почти в шесть раз чаще покупать книги за апрель 2020 года, чем за тот же месяц 2019 года.

Больше всего книг, по данным Wildberries, было куплено в Татарстане (продажи выросли в 7,5 раз), Москве, Московской области, а также на Кубани (рост в 6,5 раз).

В общей сложности за месяц было куплено свыше 1,5 млн книг, 94 тыс. раскрасок, а также около 83 тыс. учебников и 44 тыс. наборов обучающих карточек.

Компания уточнила, что самой продаваемой стала книга психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду». Кроме того, большим спросом пользовалось произведение «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной.