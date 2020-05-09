На Урале надеются сохранить экологические показатели, достигнутые за счет самоизоляции

Председатель координационного совета при губернаторе Челябинской области по экологии Рашид Исмаилов призвал сохранить положительную динамику сокращения вредных выбросов на Урале.

В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснил, что временное очищение воздуха в регионе связано с режимом самоизоляции, введенным в связи с пандемией коронавируса.

«Основное положительное изменение — снижение загрязнения атмосферного воздуха в городах. Это связано с сокращением транспорта на дорогах. Есть еще один фактор: мелкие предприятия на время остановили свою деятельность», — сказал Исмаилов.

Эту позитивную динамику следует поддержать и после окончания пандемии, уверен собеседник издания.

«После окончания периода самоизоляции надо сделать так, чтобы промышленники не снизили экологические требования в угоду экономическим показателям. Общество меняется, растет запрос на экологическую справедливость», — заключил он.

Ранее экологи заявили о том, что в крупных городах Среднего Урала было зафиксировано снижение содержания в воздухе загрязняющих веществ.