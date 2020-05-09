Часть общежития ВШЭ в Москве изолировали после подозрения на коронавирус у студента
В Москве изолировано крыло общежития Высшей школы экономики (ВШЭ), где у проживающего студента подозревают новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте вуза.
Общежитие расположено на 1-м Саратовском проезде. В здании была проведена полная дезинфекция.
На сайте уточнили, что все студенты, проживающие в крыле, будут переведены в режим строгой изоляции.
«Три его соседа изолированы в отдельные специально подготовленные помещения на улице Вавилова», — отметил вуз.
Кроме того, на сайте говорится о том, что состояние студента оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Коэффициент распространения COVID-19 в РФ упал до минимума
— Около половины новых заболевших COVID-19 в Москве младше 45 лет
— За сутки в России выявлено 10 817 случаев заражения COVID-19