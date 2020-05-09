Часть общежития ВШЭ в Москве изолировали после подозрения на коронавирус у студента

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В Москве изолировано крыло общежития Высшей школы экономики (ВШЭ), где у проживающего студента подозревают новый тип коронавируса COVID-19. Об этом сообщается на сайте вуза.

Общежитие расположено на 1-м Саратовском проезде. В здании была проведена полная дезинфекция.

На сайте уточнили, что все студенты, проживающие в крыле, будут переведены в режим строгой изоляции.

«Три его соседа изолированы в отдельные специально подготовленные помещения на улице Вавилова», — отметил вуз.

Кроме того, на сайте говорится о том, что состояние студента оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением врачей.

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