В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар

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В Польше на территории Национального центра ядерных исследований произошел пожар. Об этом сообщает Польское агентство атомной энергии.

Возгорание части центра, где расположены радиоактивные вещества и изотопы, произошло в пятницу, 8 мая.

По данным агентства, после тушения пожара в результате дозиметрических измерений не было обнаружено радиоактивных загрязнений.

Выбросы в окружающую среду также не были зафиксированы.

Информация о пострадавших или погибших в результате инцидента не уточняется.