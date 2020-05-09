В центре ядерных исследований в Польше произошел пожар
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В Польше на территории Национального центра ядерных исследований произошел пожар. Об этом сообщает Польское агентство атомной энергии.
Возгорание части центра, где расположены радиоактивные вещества и изотопы, произошло в пятницу, 8 мая.
По данным агентства, после тушения пожара в результате дозиметрических измерений не было обнаружено радиоактивных загрязнений.
Выбросы в окружающую среду также не были зафиксированы.
Информация о пострадавших или погибших в результате инцидента не уточняется.