Трансляция «Бессмертного полка онлайн» началась на медиаэкранах Москвы

На медиаэкранах в Москве началась трансляция виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

9 мая трансляция будет осуществлена во всех российских городах.

В текущем году шествие Бессмертного полка проходит в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Увидеть его трансляцию в сети можно на сайте «Бессмертного полка России», Международного бессмертного полка, а также в онлайн-кинотеатре «Окко».

По состоянию на пятницу, 8 мая, на участие в трансляции поступило свыше 2 миллионов заявок. Последние заявки будут приняты 9 мая до 15.00 по московскому времени.

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