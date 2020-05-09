Трансляция «Бессмертного полка онлайн» началась на медиаэкранах Москвы
На медиаэкранах в Москве началась трансляция виртуального шествия «Бессмертный полк онлайн» в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает РИА «Новости».
9 мая трансляция будет осуществлена во всех российских городах.
В текущем году шествие Бессмертного полка проходит в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. Увидеть его трансляцию в сети можно на сайте «Бессмертного полка России», Международного бессмертного полка, а также в онлайн-кинотеатре «Окко».
По состоянию на пятницу, 8 мая, на участие в трансляции поступило свыше 2 миллионов заявок. Последние заявки будут приняты 9 мая до 15.00 по московскому времени.
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