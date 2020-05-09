Стала известна возможная причина смертельного пожара в деревне в Башкирии

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Источник в экстренных службах назвал возможную причину пожара в деревне в Башкирии, в результате которого погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, возгорание могло начаться из-за неисправности электрической проводки.

Он также предположил, что причиной гибели людей мог стать тот факт, что спасательные службы были поздно вызваны.

Кроме того, Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

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