Шесть человек стали жертвами пожара в деревне в Башкирии
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В Башкирии в деревне Туймазинского района произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.
В результате возгорания погибли шесть человек. Еще один человек, мужчина 1988 года рождения, пострадал, ему оказывается медпомощь.
О пожаре сообщили в 4.09 по местному времени (2.09 по мск). По приезде спасательной бригады было установлено горение одноэтажного здания площадью 12х5 метров.
Возгорание было ликвидировано пожарными в 3.30 по мск.
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