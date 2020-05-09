Шесть человек стали жертвами пожара в деревне в Башкирии

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В Башкирии в деревне Туймазинского района произошел пожар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

В результате возгорания погибли шесть человек. Еще один человек, мужчина 1988 года рождения, пострадал, ему оказывается медпомощь.

О пожаре сообщили в 4.09 по местному времени (2.09 по мск). По приезде спасательной бригады было установлено горение одноэтажного здания площадью 12х5 метров.

Возгорание было ликвидировано пожарными в 3.30 по мск.

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