Мужчина провел пять суток без связи за Полярным кругом

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Мужчина потерялся за Полярным кругом в Туруханском районе Краснодарского края. Об этом сообщает РЕН со ссылкой на региональное МВД.

48-летний мужчина провел в тайге пять суток. Уточняется, что с пропавшим невозможно было связаться по телефону из-за отсутствия связи в данном районе.

Для поисков мужчины спасатели использовали вертолет, так как на реке, которая находится неподалеку, ожидался ледоход и единственным возможным способом спасения мужчины оказались поиски с неба.

Мужчину нашли в 50 километров города Игарка. Он самостоятельно добрался до охотничьей избы, однако вернуться домой не смог, так как на Енисее начался ледоход.

Отмечается, что потерявшегося доставили на вертолете в Игарку, медицинская помощь ему не потребовалась.