В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн

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Министерство науки и высшего образования России распорядилось провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, дистанционно. Приказ опубликован на сайте министерства.

Так, студенты будут сдавать промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию «применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».

Отмечается, что в отношении вузов, которые не находятся в ведении Минобрнауки, данные меры носят рекомендательный характер.

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