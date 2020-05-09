В вузах России выпускные экзамены пройдут онлайн
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Министерство науки и высшего образования России распорядилось провести выпускные экзамены в вузах, которые находятся в ведении министерства, дистанционно. Приказ опубликован на сайте министерства.
Так, студенты будут сдавать промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию «применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий».
Отмечается, что в отношении вузов, которые не находятся в ведении Минобрнауки, данные меры носят рекомендательный характер.
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