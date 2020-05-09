В Южной Осетии нерабочие дни сохранятся до конца мая

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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая с сохранением заработной платы на фоне ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации главы государства.

«Установить с 12 по 28 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», — говорится в документе.

Отмечается, что работу сохранят непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, а также продуктовые магазины и организации, обеспечивающие граждан товарами первой необходимости и выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Кроме того, документ не распространяется на организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, стратегические предприятия, неотложные производства.

По последним данным в Южной Осетии коронавирусом заражены 15 человек.

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