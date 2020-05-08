В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

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Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.

«Общественное место — это все, за исключением, на самом деле, вашей квартиры или рабочего кабинета, где вы сидите одни. Это то, где вы непосредственно можете соприкасаться со всеми другими людьми», — сказала Ракова.

По ее словам, за пределами этих помещений ношение средств индивидуальной защиты строго обязательно для всех жителей города.

Раннее мэр столицы Сергей Собянин ввел обязательное ношение масок и медицинских перчаток в Москве с 12 мая в общественном транспорте, объектах торговли и иных общественных местах.

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