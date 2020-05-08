В Москве будут выявлять коронавирус по анализу венозной крови
Специалисты начнут тестировать жителей Москвы на коронавирус с помощью анализа венозной крови, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
«Будет активно применяться новый метод — иммуноферментный анализ, который предполагает исследование на основании венозной крови», — сказала Ракова в эфире телеканла «Россия 1».
По ее словам, данный метод позволяет выявлять не только активных носителей вируса, но и тех, кто уже переболел инфекцией.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 1 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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