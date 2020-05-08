Центр Нижнего Новгорода затопил сильный ливень

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Сильный ливень обрушился на Нижний Новгород и затопил центр города, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

«Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил принять всесторонние меры для ликвидации последствий удара стихии в Нижнем Новгороде», — заявили в пресс-службе.

Дождь начался в пятницу в 13.00, спустя несколько часов затопило улицы центрального города, в частности Алексеевскую и Ковалихинскую. На Окском съезде произошел размыв грунта. В соцсетях распространяются фотографии плавающих автомобилей.

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