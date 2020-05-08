Трамп вместе с американскими ветеранами почтил память жертв ВМВ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/873/13042873/2020-04-08T224532Z_181273830_RC2M0G9YRX56_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-USA-pic905-895x505-31486.jpg">

Президент США Дональд Трамп вместе с американскими ветеранами почтил память погибших во Второй мировой войне, возложив венки к мемориалу в Вашингтоне, пишет Daily Mail.

«75 лет назад последний оплот нацистского режима безоговорочно сдался союзным державам, что положило конец Второй мировой войне в Европе», — сказал Трамп по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.

На церемонии присутствовала первая леди США Мелания Трамп. По информации издания, почтить память погибших пришли также восемь американских ветеранов, младшему из которых было 96 лет. Участники акции памяти соблюдали социальную дистанцию из-за распространения коронавируса.

По итогам мероприятия Трамп также заявил, что поколение ветеранов Второй мировой войны — «самое великое поколение», и что оно «никогда не будет забыто».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин направил поздравительные телеграммы Джонсону, Трампу и Макрону

— Си Цзиньпин: Китай готов отстаивать итоги ВМВ вместе с Россией