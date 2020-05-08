Часть улиц Москвы будут перекрыта 9 мая из-за праздничных мероприятий

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Ряд московских улиц будет перекрыта 9 мая в Москве из-за проведения праздничных мероприятий к 75-летию Победы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление департамента транспорта Москвы.

«Завтра некоторые улицы будут перекрыты в связи с праздничными мероприятиями. Пожалуйста, учтите это при планировании своего маршрута», — заявили в дептрансе.

Так, по информации ведомства, полностью перекроют участок от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, Университетскую площадь и проезд от улицы Олимпийская деревня до Мичуринского проспекта.

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