Венесуэла предъявит задержанным в стране американцам обвинения в терроризме

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Генеральной прокуратуры Венесуэлы Тарек Вильям Сааб заявил, что задержанные подозреваемые в попытке незаконно проникнуть в страну граждане США будут проходить по делу о терроризму. Соответствующее заявление было размещено в Twitter Генпрокуратуры страны.

Обвиняемыми по делу о терроризме станут также остальные задержанные лица.

Сааб отметил, что американским гражданам также будет предъявлено обвинение в контрабанде оружия, заговоре и организации преступного сообщества.

3 мая глава венесуэльского МВД Нестор Ревероль сообщил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков. Мадуро заявил, что целью вторжения было его убийство. По словам президента Венесуэлы, среди задержанных участников вооруженного морского нападения — двое американцев, которых он назвал сотрудниками личной охраны президента США.

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